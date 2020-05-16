Підсумковий випуск новин за 21:00: Степанов про надбавки медикам. Потужні обстріли на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 16 травня станом на 21:00 – 14 регіонів виплатили надбавки медикам за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом. Однак у низці областей все ще є проблеми. Бойовики випустили 30 мін на позиції біля Новгородського. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Житомирщині коронавірус підтвердили у трьох працівниць Укрпошти. У Львові поховали загиблого на Донбасі десантника Андрія Супрігана. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території. У Росії українців підозрюють у занесенні фото нацистів до "Безсмертного полку".