В итоговом выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 21:00 – в Беларуси официально состоялись выборы президента страны. Голосование проходило с 8:00 до 20:00 на почти 6 тысячах избирательных участков Досрочное голосование началось еще 4 августа и закончилось 8 августа. У двух игроков "Динамо" обнаружили коронавирус. Диагноз подтвердили у Назария Русина и Романа Вантуха.

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На выезде из оккупированного Крыма образовалась огромная очередь людей, которые планируют попасть в Украину. Причина этого – закрытие контрольных пунктов въезда и выезда с полуострова.

В Украине продолжается большая распродажа тюрем. Очередным лотом стала колония №51 в Одессе. Об этом в фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров требовал для одесского активиста Сергея Стерненко пожизненного заключения.