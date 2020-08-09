У підсумковому випуску новин за 9 серпня станом на 21:00 – у Білорусі офіційно відбулися вибори президента країни. Голосування проходило з 8:00 до 20:00 на майже 6 тисячах виборчих дільниць Дострокове голосування розпочалося ще 4 серпня і закінчилося 8 серпня.У двох гравців "Динамо" виявили коронавірус. Діагноз підтвердили в Назарія Русина та Романа Вантуха.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У виконуючого обов'язки міського голови Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19. Він з 2 серпня перебуває на самоізоляції.

На виїзді з окупованого Криму утворилась величезна черга людей, які планують потрапити в Україну. Причина цього – закриття контрольних пунктів в'їзду та виїзду з півострова.

В Україні триває великий розпродаж в'язниць. Черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров вимагав для одеського активіста Сергія Стерненка довічного ув'язнення.