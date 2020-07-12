В итоговом выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 21:00 – в Польше подходит к концу процесс голосования за будущего президента страны. В середине дня, когда подводили промежуточные итоги, фиксировали достаточно высокую явку. Под Херсоном представители индустрии ночных развлечений перекрыли трассу всеукраинского значения. Официанты, бармены и диджеи требуют разрешить работу дискотек.

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