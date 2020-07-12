У підсумковому випуску новин за 12 липня станом на 21:00 – у Польщі добігає кінця процес голосування за майбутнього президента країни. На середину дня, коли підбивали проміжні підсумки, фіксували доволі високу явку. Під Херсоном представники індустрії нічних розваг перекрили трасу всеукраїнського значення. Офіціанти, бармени та діджеї вимагають дозволити роботу дискотек.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На Буковину прийшли перші гроші для боротьби з наслідками червневої повені. Збитки становлять понад мільярд гривень, уряд виділив поки 30 мільйонів. Місцеві бояться, аби лихо не повторилось.

На вечірку з нагоди дня народження харківського обласного депутата Володимира Скоробогача в столичний клуб завітали син голови МВС Арсена Авакова і нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

У Німеччині секс-працівниці вийшли на протест: вимагають відкрити борделі. На їх думку, публічні будинки, аж ніяк не небезпечніші за магазини, ресторани та бари, чию діяльність наразі відновили.

За минулу добу в Україні виявили 678 нових інфікованих на коронавірус COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 11 людей. Натомість 457 пацієнтам вдалося вилікуватись.