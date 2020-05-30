В итоговом выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 – Ракету SpaceX с американскими космонавтами на борту планируют отправить на орбиту сегодня вечером. Впрочем, из-за погодных условий запуск могут и отменить, предупреждают в NASA. В США люди протестуют против полицейского произвола. Волну недовольства вызвало убийство афроамериканца полицейскими в Миннеаполисе.

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