У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 19:00 – Ракету SpaceX з американськими космонавтами на борту планують відправити на орбіту сьогодні ввечері. Втім, через погодні умови запуск можуть і скасувати, попереджають у NASA. У США люди протестують проти поліцейського свавілля. Хвилю невдволення викликало вбивство афроамериканця поліцейськими у Міннеаполосі.

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