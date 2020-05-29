В итоговом выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 22:00 – премьер-министр Денис Шмыгаль внес декларацию за 2019 год. Он указал, что владеет домом в 200 квадратных метров, гаражом и земельными участками площадью 150 и 458 "квадратов". На митинг под ОП вышли более 100 человек. Они возмущены махинациями в Минздраве и требуют от президента уволить с должности главы ведомства Максима Степанова.

Также в итоговом выпуске новостей на 24 канале:

По количеству новых случаев COVID-19 в Украине лидирует Черновицкая область, Киев и Львовщина. А вот в Черкасской, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях за 28 мая не зафиксировано ни одного.

В Нацполиции заявили, что причиной стрельбы в Броварах стало распределение пассажиропотока. Мол, вооруженные титушки приехали по заказу одного из перевозчиков, кого именно – не уточняют.

Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в Житомирской областной больнице. Болезнь обнаружили среди персонала одного из хирургических отделений – его закрыли на карантин.

В ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция. Также с июля можно будет улететь в Доминикану и Армению.