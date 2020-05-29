У підсумковому випуску новин за 29 травня станом на 22:00 – прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс декларацію за 2019 рік. Він вказав, що володіє будинком на 200 квадратних метрів, гаражем та земельними ділянками, площею 150 та 458 "квадратів". На мітинг під ОП вийшли понад 100 людей. Вони обурені оборудками в МОЗ та вимагають від президента звільнити з посади очільника відомства Максима Степанова.

Також у підсумковому випуску новин на 24 каналі:

За кількістю нових випадків COVID-19 в Україні лідирує Чернівецька область, Київ та Львівщина. А от у Черкаській, Полтавській, Херсонській та Донецькій областях за 28 травня не зафіксовано жодного.

У Нацполіції заявили, що причиною стрілянини у Броварах став розподіл пасажиропотоку. Мовляв, озброєні тітушки приїхали на замовлення одного з перевізників, кого саме – не уточнюють.

Спалах коронавірусної інфекції зафіксували в Житомирській обласній лікарні. Недугу виявили серед персоналу одного із хірургічних відділень – його закрили на карантин.

Найближчим часом міжнародне авіасполучення планують запустити Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція. Також з липня можна буде полетіти у Домінікану та Вірменію.