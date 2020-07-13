Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дугарь сняли электронный браслет. Герой Украины Матвеев
В итоговом выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 22:00 – подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сняли электронный браслет и разрешили путешествовать по Украине. Президент Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасу Матвееву.
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