В итоговом выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 22:00 – подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сняли электронный браслет и разрешили путешествовать по Украине. Президент Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины лейтенанту Тарасу Матвееву.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Верховная Рада уже сделала шаг к ужесточению ответственности за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели наконец полностью потушили масштабные лесные пожары на Луганщине. Шансов отдохнуть в Европе в июле нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.