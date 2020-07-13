У підсумковому випуску новин за 13 липня станом на 22:00 – підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь зняли електронний браслет та дозволили подорожувати Україною. Президент Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України лейтенанту Тарасу Матвіїву.

Також у випуску новин на 24 каналі: Верховна Рада уже зробила крок до посилення відповідальності за смертельні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники нарешті повністю загасили масштабні лісові пожежі на Луганщині. Шансів відпочити в Європі у липні немає. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.