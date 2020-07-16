В итоговом выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 22:00 – следственные ГРБ имитировали убийство заместителя мэра Черкасс, чтобы так предотвратить заказное убийство. Россия хочет наказывать тех, кто призывает вернуть Крым Украине. Утверждали, что такие лозунги – это призывы к отчуждению территории Российской Федерации.

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Злива, що призвела до паводків вирує в Індонезії. Стихія вже забрала 21-не людське життя і ще сотні були змушені залишити свої домівки та шукати притулку в безпечних зонах.

Свого очільника отримав антимонопольний комітет. Рада проголосувала за Ольгу Піщанську, яка після попереднього очільника виконувала обов'язки голови АМКУ.

Укрзалізниця скасовує карантинні обмеження й продає вже квитки на усі місця у вагонах поїздів, які прямують "з" та "до" Києва або ж навіть транзитом.