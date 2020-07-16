У підсумковому випуску новин за 16 липня станом на 22:00 – слідчі ДРБ імітували вбивство заступника мера Черкас, щоби так запобігти його замовному вбивству. Росія хоче карати тих, хто закликає повернути Крим Україні. Стверджували, що такі гасла – це заклики до відчуження території Російської Федерації.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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