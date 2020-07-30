В итоговом выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 22: 00 - у генпрокурора Ирины Венедиктовой новый советник. Им стал Святослав Пискун. Президент США Дональд Трамп предлагает перенести предстоящие выборы из-за пандемии.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Из-за новой вспышки COVID-19 Киев может находиться на грани желтой и оранжевой зон. Богослужения в церквях и общественный транспорт – основные причины увеличения количества больных COVID-19 в Украине. В Киеве начались переговоры с иранской стороной. Должны решить, каким будет размер выплат родственникам погибших. Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске.