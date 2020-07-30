У підсумковому випуску новин за 30 липня станом на 22:00 – у генпрокурорки Ірини Венедіктової новий радник. Ним став Святослав Піскун. Президент США Дональд Трамп пропонує перенести майбутні вибори через пандемію.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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