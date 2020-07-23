В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 22:00 – с 27 июля на линии фронта вообще не должны раздаваться выстрелы. Об этом договорились представители Украины, ОБСЕ и России в Минске. Мирча Луческу. Бывший тренер "Шахтера" возглавил киевское "Динамо". Клуб подписал с ним контракт на 2 года.

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