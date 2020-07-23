У випуску новин за 23 липня станом на 22:00 – з 27 липня на лінії фронту взагалі не мають лунати постріли. Про це домовились представники України, ОБСЄ та Росії в Мінську. Мірча Луческу. колишнійтренер "Шахтаря" очолив київське "Динамо". Клуб підписав з ним контракт на 2 роки.

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На підпал будинку Віталія Шабуніна відреагували в посольстві США. В офіційній заяві дипломати закликають правоохоронців ретельно розслідувати цей та інші факти нападів на активістів.

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