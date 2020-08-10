В итоговом выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский отреагировал на события в Беларуси. Он призвал к максимальной толерантности и отказу от уличного насилия. Из-за ситуации в Беларуси премьер Польши Матеуш Моравецкий призывает к внеочередному саммиту ЕС.

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Несмотря на ночные задержания и зверства силовиков в Беларуси, сегодня люди вновь вышли на улицы. Полиция уже задержала два десятка человек в Минске.

Во Львове из-за коронавируса не будет работать консульство Польши. Генеральный консул неделю будет находиться на карантине.

В главного управления разведки официально назначен новый руководитель. ​​Президент Владимир Зеленский представил коллективу новоназначенного начальника Кирилла Буданова.

В порту "Южный", что под Одессой, зашло судно с экипажем, среди членов которого есть больные COVID-19.