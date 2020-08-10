У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 22:00 – Володимир Зеленський відреагував на події у Білорусі. Він закликав до максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства. Через ситуацію в Білорусі прем'єр Польщі Матеуш Моравецький закликає до позачергового саміту ЄС.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Попри нічні затримання і звірства силовиків в Білорусі, сьогодні люди знову вийшли на вулиці. Поліція вже затримала два десятки осіб у Мінську.

У Львові через коронавірус не працюватиме консульство Польщі. Генеральний консул тиждень перебуватиме на карантині.

В головного управління розвідки офіційно новий керівник. ​​Президент Володимир Зеленський представив колективу новопризначеного начальника Кирила Буданова.

У порту "Південний", що під Одесою, зайшло судно з екіпажем, серед членів якого є хворі на COVID-19.