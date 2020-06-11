В итоговом выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 22:00 – Зеленский рассказал, почему убрал с должности Андрея Богдана. Говорит, что тот взял на себя слишком много власти, которую слишком часто демонстрировал. Аваков может уйти в отставку только после завершения дел Шеремета и Ганзюк.

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