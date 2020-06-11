Підсумковий випуск новин за 22:00: Заява Зеленського про Богдана. Відставка Авакова
У підсумковому випуску новин за 9 червня станом на 22:00 – Зеленський розповів, чому прибрав з посади Андрія Богдана. Каже, що той перебрав на себе забагато влади, яку знадато часто демонстрував. Аваков може піти у відставку лише після завершення справ Шеремета та Гандзюк.
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