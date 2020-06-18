В итоговом выпуске новостей за 18 июня, по состоянию на 22:00 – за последнюю неделю на коронавирус в Украине заболели более 4 тысяч человек. И это самая большая цифра за все время пандемии. Среди антилидеров – Львовщина. 10 суток жители неподконтрольной территории Украины не могут попасть домой, ведь оккупанты снова заблокировали пропускной пункт "Марьинка". На помощь людям пришел "Красный крест".

Также в выпуске новостей на 24 канале: Верховная Рада не смогла принять решение о лишении Святослава Вакарчука депутатского мандата. Народные депутаты не поддержали программу действий правительства. Следовательно, это правительство премьера Шмыгаля избавляется от иммунитета. В Харькове суд отменил переименование проспекта Григоренко в честь советского маршала Жукова. КНДР возвращает свои войска к границе с Южной Кореей.