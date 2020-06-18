У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 22:00 – за останній тиждень на коронавірус в Україні захворіли понад 4 тисячі людей. І це найбільше цифра за весь час пандемії. Серед антилідерів – Львівщина. 10 діб мешканці непідконтрольної території України не можуть потрапити додому, адже окупанти знову заблокували пропускний пункт "Мар'їнка". На допомогу людям прийшов "Червоний хрест".

Також у випуску новин на 24 каналі: Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про позбавлення Святослава Вакарчука депутатського мандату. Народні депутати не підтримали програму дій уряду. Відтак, це уряд прем'єра Шмигаля позбувається імунітету. У Харкові суд скасував перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Жукова. КНДР повертає свої війська до кордону з Південною Кореєю.