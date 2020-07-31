В итоговом выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 22:00 – с 3 августа в Украине будут действовать новые правила карантина. Министерство здравоохранения разделило регионы на условные четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В Берлине неизвестные пытались ограбить инкассаторскую машину. Пострадало 11 человек.

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Новый глава делегации ТКГ Леонид Кравчук попал в скандал. Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Два года прошло с момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Под Министерством внутренних дел вновь собрались ее друзья и родственники активистки. Они требуют честного и справедливого наказания виновных в нападении.

Украина будет просить Беларусь об экстрадиции 28 бойцов частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Американская кинокомпания Netflix снимает первый фильм в Украине. В главных ролях – голливудские актеры Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.