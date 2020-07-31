У підсумковому випуску новин за 31 липня станом на 22:00 – з 3 серпня в Україні діятимуть нові правила карантину. Міністерство охорони здоров'я поділило регіони на умовні чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У Берліні невідомі намагалися пограбувати інкасаторську машину. Постраждало 11 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Новий очільник делегації ТКГ Леонід Кравчук втрапив у скандал. Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Два роки минуло з моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Під Міністерством внутрішніх справ знову зібралися її друзі та родичі активістки. Вони вимагають чесного та справедливого покарання винних у нападі.

Україна проситиме Білорусь про екстрадицію 28 бійців приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Американська кінокомпанія Netflix знімає перший фільм в Україні. У головних ролях – голлівудські актори Жан-Клод Ван Дам та Албан Іванов.