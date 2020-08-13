В итоговом выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 22:00 – первый украинский президент Леонид Кравчук обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он призвал прекратить кровопролитие и отметил, что история еще не оправдывала таких поступков. Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва в Бейруте в 15 миллиардов долларов.

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В Украине уже несколько дней подряд устраивают акции в поддержку белорусских протестующих. Жители крупных городов собираются на центральных площадях, демонстрируя солидарность и сочувствие соседнему народу.

По меньшей мере четверо украинцев уже задержаны белорусскими силовиками. Двум волонтерам, пропавшим накануне в Минске, грозит до 8 лет заключения.

На Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один воин погиб на месте.

На Буковине снова возросло количество больных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердили у 130 человек.