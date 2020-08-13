У підсумковому випуску новин за 13 серпня станом на 22:00 – перший український президент Леонід Кравчук звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він закликав припинити кровопролиття і зазначив, що історія ще не виправдовувала таких вчинків. Президент Лівану Мішель Аун оцінив збитки від вибуху в Бейруті у 15 мільярдів доларів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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