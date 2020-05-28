Итоговый выпуск новостей за 22:00: Отказ Онищенко в политическом убежище. Запуск Укразализныци
В итоговом выпуске новостей за 28 мая состоянию на 22:00 – в Германии Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало бывшему украинскому депутату Александру Онищенко предоставить политическое убежище. Железнодорожные кассы заработали, ведь в Украине с 1 июня возобновляют железнодорожное сообщение. Точно будут работать первые 42 поезда.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
В США проходят протесты против расизма.
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