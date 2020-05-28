Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова Онищенку в політичному притулку. Запуск Укразалізниці

У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 22:00 – у Німеччині Федеральне відомство міграції та біженців відмовило колишньому українському депутату Олександру Онищенку надати політичний притулок. Залізничні каси запрацювали, адже в Україні з 1 червня поновлюють залізничне сполучення. Точно працюватимуть перші 42 потяги.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У США проходять протести проти расизму.