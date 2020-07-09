В итоговом выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 22:00 – пророссийские боевики попали пулей в 29-летнего киевлянина Олега Шило. Это была его первая ротация на передовую. НАБУ и САП на горячем поймали взяточников, которые пытались подкупить главу Фонда госимущества, давая взятку в 800 тысяч долларов за назначение на должности.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Количество новых больных коронавирусом в Украине снова увеличилось. За прошедшие сутки в лабораториях подтвердили 810 случаев. 21 больной умер от осложнений, 665 украинцев выздоровели. ВВП Украины упал почти на 6% из-за карантинных запретов. Датой проведения местных выборов в Украине предлагают назначить 25 октября. Эту инициативу должна утвердить ВРУ голосованием. Конституционный Суд продолжил рассмотрение представления экс-регионалов, которые требуют отменить Закон о языке. Спасатели отчитываются об окончательной локализации пожаров на Луганщине. На это им понадобилось 3 дня. СБУ обнародовала новые детали дела генерала Валерия Шайтанова, а именно назвали имя его вербовщика – это полковник ФСБ Игорь Егоров, который в 2014 году был одним из организаторов оккупации Донбасса и руководил действиями террористов на Луганщине.