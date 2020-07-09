У підсумковому випуску новин за 9 липня станом на 22:00 – проросійські бойовики поцілили кулею у 29-річного киянина Олега Шила. Це була його перша ротація на передову. НАБУ та САП на гарячому упіймали хабарників, які намагались підкупити голову Фонду держмайна, даючи хабар у 800 тисяч доларів за призначення на посади.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знову збільшилась. Минулої доби у лабораторіях підтвердили 810 випадків. 21 хворий помер від ускладнень, 665 українців одужали. ВВП України впав майже на 6% через карантинні заборони. Датою проведення місцевих виборів в Україні пропонують призначити 25 жовтня. Цю ініціативу має затвердили ВРУ голосуванням. Конституційний Суд продовжив розгляд подання ексрегіоналів, які вимагають скасувати Закон про мову. Рятувальники звітують про остаточну локалізацію пожеж на Луганщині. На це їм знадобилося 3 дні. СБУ оприлюднила нові деталі справи генерала Валерія Шайтанова, а саме назвали ім'я його вербувальника – це полковник ФСБ Ігор Єгоров, який у 2014 році був одним із організаторів окупації Донбасу і керував діями терористів на Луганщині.