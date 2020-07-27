В итоговом выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 22:00 – полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе продержалось 20 минут. Уже в 00:30 российские боевики обстреляли наши позиции в районе Водяного. Ирина Венедиктова назначила нового прокурора Киева. Им стал ранее люстрированный Олег Кипер.

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Под Офисом Президента активисты выступают против перемирия с Россией. На Банковой собрались более 100 украинцев, которые требуют отменить эти договоренности.

В Одессе объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за затонувшего танкера Delfi. С судна периодически вытекает нефть, сейчас концентрация нефтепродуктов в воде почти в пять раз превышает норму.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Сейчас он собирает чрезвычайную комиссию для оценки ситуации.

Мирча Луческу не собирается уходить с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо". Об этом заявил президент ФК Игорь Суркис.