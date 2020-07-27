У підсумковому випуску новин за 27 липня станом на 22:00 – Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі протрималось 20 хвилин. Вже в 00:30 російські бойовики обстріляли наші позиції в районі Водяного. Ірина Венедіктова призначила нового прокурора Києва. Ним став раніше люстрований Олег Кіпер.

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