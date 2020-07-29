Итоговый выпуск новостей за 22:00: Срыв "Северного потока-2". Встреча Зеленского и Кравчука
В итоговом выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 22:00 – "Северный поток" могут не достроить. Российский "Газпром" перестал владеть судном, которое способно достроить газопровод. Завтра Леонид Кравчук встретится с Владимиром Зеленским. Первого президента Украины пригласили в Офис Президента в 11:30.
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