В итоговом выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 22:00 – "Северный поток" могут не достроить. Российский "Газпром" перестал владеть судном, которое способно достроить газопровод. Завтра Леонид Кравчук встретится с Владимиром Зеленским. Первого президента Украины пригласили в Офис Президента в 11:30.

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