У підсумковому випуску новин за 29 липня станом на 22:00 – "Північний потік" можуть не добудувати. Російський "Газпром" перестав володіти судном, яке здатне добудувати газопровід. Завтра Леонід Кравчук зустрінеться із Володимиром Зеленським. Першого президента України запросили в Офіс Президента об 11:30.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні за місяць показник захворюваності на COVID-19 зріс утричі. Завтра Леонід Кравчук зустрінеться із Володимиром Зеленським. Першого Президента України запросили в Офіс Президента об 11:30. Судді Вищого нтикорупційно суду скасували скандальне рішення Печерського суду про закриття кримінального провадження проти оілагарха Олега Бахматюка. У Білорусі спіймали бойовиків Путіна, які планували провокації.