В итоговом выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 22:00 – в Соединенных Штатах уже отреагировали на российскую вакцину против COVID-19. Помощница Трампа Келлиан Конуэй отметила, что российская вакцина прошла недостаточно испытаний. Президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе в Украине. Закон содержит 2 спорные нормы о способе определения органа-регулятора рынка.

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В Одессе готовятся к подъему танкера Delfi. Об этом сегодня сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Владимир Путин тем временем сделал сенсационное заявление, которое со скепсисом восприняли в мире. Он объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса.

Завхоз Нацполиции построил элитный клуб отдыха под Киевом. Сын Ивана Наумова, начальника Департамента управления имуществом полиции, в прошлом месяце открыл роскошный комплекс с бассейнами под названием "Неви".