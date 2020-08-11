У підсумковому випуску новин за 11 серпня станом на 22:00 – у Сполучених Штатах вже відреагували на російську вакцину проти COVID-19. Помічниця Трампа Келліан Конуей зазначила, що російська вакцина пройшла недостатньо випробувань. Президент Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес в Україні. Закон містить 2 суперечні норми про спосіб визначення органу-регулятора ринку.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Одесі готуються до підйому танкера Delfi. Про це повідомив сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Владімір Путін тим часом зробив сенсаційну заяву, яку зі скепсисом сприйняли у світі. Він оголосив про реєстрацію в Росії першої у світі вакцини проти коронавірусу.

Завгосп Нацполіції побудував елітний клуб відпочинку під Києвом. Син Івана Наумова, начальника Департаменту управління майном поліції, минулого місяця відкрив розкішний комплекс з басейнами під назвою "Неві".