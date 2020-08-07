В итоговом выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – вспышка COVID-19 произошла на столичном предприятии "Киевхлеб". Об этом сообщил мэр города. Самолет авиакомпании Air India с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно развалилось практически на 2 части.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Еще одной российской певице на три года запретили въезд в Украину. Ею стала Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза. Минюст США обвинил украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании денег "Приватбанка". Владимир Зеленский отреагировал на назначение заместителем главы офиса президента чиновника времен Януковича Олега Татарова.