Итоговый выпуск новостей за 22:00: Вспышка COVID-19 на предприятии "Киевхлеб". Разлом самолета
В итоговом выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – вспышка COVID-19 произошла на столичном предприятии "Киевхлеб". Об этом сообщил мэр города. Самолет авиакомпании Air India с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате авиасудно развалилось практически на 2 части.
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