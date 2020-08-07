У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – спалах COVID-19 стався на столичному підприємстві "Київхліб". Про це повідомив мер міста. Літак авіакомпанії Air India з пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. У результаті авіасудно розвалилося фактично на 2 частини.

Також у випуску новин на 24 каналі: Ще одній російській співачці на три роки заборонили в'їзд до України. Нею стала Наталія Іонова, більш відома під псевдонімом Глюкоза. Мін'юст Сполучених Штатів Америки звинуватив українського олігарха Ігоря Коломойського у відмиванні грошей "Приватбанку". Володимир Зеленський відреагував на призначення заступником глави офісу президента посадовця часів Януковича Олега Татарова.