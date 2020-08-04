В итоговом выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 22:00 – в столице Ливана Бейруте произошли два мощных взрыва. По информации местных СМИ, количество раненых – уже более 400. Самолет Путина прибыл в Крым, куда раньше приехал Виктор Медведчук. Об этом сообщают журналисты проекта "Наши деньги". Самолет ИЛ 96-300 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Беларуси скрывается еще одна группа боевиков "Вагнера". Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. В Беларуси официально началось досрочное голосование на президентских выборах. Оно продлится до воскресенья, 9 августа. Агенты ФБР провели обыски в офисе компании, которую связывают с Игорем Коломойским. Они расследуют отмывание средств и денежные махинации. В центре Киева под Аркой дружбы народов вскоре появится кинотеатр под открытым небом. Это будет одна из локаций 49-го кинофестиваля "Молодость".