У підсумковому випуску новин за 4 серпня станом на 22:00 – в столиці Лівана Бейруті сталися два потужні вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, кількість поранених – вже понад 400. Літак Путіна прибув до Криму, куди раніше приїхав Віктор Медведчук. Про це повідомляють журналісти проєкту "Наші гроші". Літак ІЛ 96-300 вилетів із Москви та приземлився в аеропорту Сімферополя.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Білорусі ховається ще одна група бойовиків "Вагнера". Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко. У Білорусі офіційно розпочалось дострокове голосування на президентських виборах. Воно триватиме до неділі, 9 серпня. Агенти ФБР провели обшуки в офісі компанії, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Вони розслідують відмивання коштів та грошові махінації. В центрі Києва під Аркою дружби народів невдовзі з'явиться кінотеатр просто неба. Це буде одна з локацій 49-го кінофестивалю "Молодість".