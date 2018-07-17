Итоговый выпуск 21:00: Годовщина трагедии рейса МН-17. Отравление детей на Донетчине
В итоговом выпуске за 17 июля по состоянию на 21:00 – сегодня 4-я годовщина трагедии рейса МН-17. Она унесла 298 жизней, среди которых 80 – дети. Но никаких виновников на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, лишь политические заявления. В оздоровительном лагере на Донетчине отравились 60 детей.
Также в выпуске:
Столкновения под САП.
Кому выгодно оставить Холодницкого на посту.
Блогеры на танковом складе.
Источник: 24 канал
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