Итоговый выпуск 21:00: Годовщина трагедии рейса МН-17. Отравление детей на Донетчине

В итоговом выпуске за 17 июля по состоянию на 21:00 – сегодня 4-я годовщина трагедии рейса МН-17. Она унесла 298 жизней, среди которых 80 – дети. Но никаких виновников на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, лишь политические заявления. В оздоровительном лагере на Донетчине отравились 60 детей.

Также в выпуске: Столкновения под САП. Кому выгодно оставить Холодницкого на посту. Блогеры на танковом складе.