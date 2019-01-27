Итоговый выпуск новость за 21:00: День памяти жертв Холокоста. Способы подкупа избирателей

В итоговом выпуске новостей за 27 января по состоянию на 21:00 – геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны унес жизни более шести миллионов человек. Убивали нацисты и тех, кто помогал жертвам, в том числе и украинцев. Кандидаты в президенты Украины активно пытаются понравиться электорату. И при этом спокойно нарушают закон, хоть за это предусмотрена уголовная ответственность.

Также в выпуске: Трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в городе Украинск Донецкой области. В центре Киева вблизи торгового центра подростки избили мужчину. В Лефортово украинского моряка Владимира Терещенко содержат в ужасных условиях. Военный атташе Венесуэлы в США признал Хуана Гуайдо законным президентом. Прорыв дамбы в Бразилии унес жизни 40 человек, еще 300 считаются пропавшими без вести.