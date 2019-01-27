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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Итоговый выпуск новость за 21:00: День памяти жертв Холокоста. Способы подкупа избирателей

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 27 января по состоянию на 21:00 – геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны унес жизни более шести миллионов человек. Убивали нацисты и тех, кто помогал жертвам, в том числе и украинцев. Кандидаты в президенты Украины активно пытаются понравиться электорату. И при этом спокойно нарушают закон, хоть за это предусмотрена уголовная ответственность.

      Также в выпуске:

      Трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в городе Украинск Донецкой области.

      В центре Киева вблизи торгового центра подростки избили мужчину.

      В Лефортово украинского моряка Владимира Терещенко содержат в ужасных условиях.

      Военный атташе Венесуэлы в США признал Хуана Гуайдо законным президентом.

      Прорыв дамбы в Бразилии унес жизни 40 человек, еще 300 считаются пропавшими без вести.

      Теги: Голокост Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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