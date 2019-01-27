Підсумковий випуск новина за 21:00: День пам'яті жертв Голокосту. Способи підкупу виборців

У підсумковому випуску новин за 27 січня станом на 21:00 – геноцид єврейського народу в часи Другої світової війни забрав життя понад шести мільйонів людей. Вбивали нацисти й тих, хто допомагав жертвам, зокрема й українців. Кандидати в президенти України активно намагаються сподобатися електорату. І при цьому спокійно порушують закон, хоч за це передбачено кримінальну відповідальність.

Також у випуску: Троє людей постраждали внаслідок вибуху газового балона в місті Українськ на Донеччині., У центрі Києва поблизу торговельного центру підлітки побили чоловіка. У Лефортово українського моряка Володимира Терещенка утримують в жахливих умовах. Військовий аташе Венесуели у США визнав Хуана Гуайдо законним президентом. Прорив дамби у Бразилії забрав життя 40 людей, ще 300 вважаються зниклими безвісти.