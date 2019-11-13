Итоговый выпуск новостей 22:00: Коломойский хочет наладить отношения с Россией. Рынок земли

В итоговом выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 22:00 – Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит наладить отношения с Россией. И отвернуться от запада. Провокационное заявление олигарх сделал американскому изданию The New York Times. Верховная Рада проголосовала за земельную реформу в первом чтении. Рынок земли должен заработать с 1 октября 2020 года.

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