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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Итоговый выпуск новостей 22:00: Коломойский хочет наладить отношения с Россией. Рынок земли

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 22:00 – Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит наладить отношения с Россией. И отвернуться от запада. Провокационное заявление олигарх сделал американскому изданию The New York Times. Верховная Рада проголосовала за земельную реформу в первом чтении. Рынок земли должен заработать с 1 октября 2020 года.

      Также в выпуске:

      В итальянском городе Венеция зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, он достиг почти двух метров.

      В Харькове медики спасают жизнь раненого на передовой командира 128-й бригады Евгения Коростылева. Его уже прооперировали. Комбригу пришлось ампутировать левую стопу и правую ногу до голени.

      Правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендовал уволить директора государственного бюро расследований Романа Трубу, его заместителей и переизбрать новых на конкурсе с участием международных экспертов

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      Теги: Новости Украины Рынок земли Украина – Россия Игорь Коломойский Выпуск новостей
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