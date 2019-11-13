Підсумковий випуск новин за 22:00: Коломойський хоче налагодити стосунки з Росією. Ринок землі

У підсумковому випуску новин за 13 листопада станом на 22:00 – Ігор Коломойський заявив, що Україні варто налагодити стосунки із Росією. І відвернутися від заходу. Провокативну заяву олігарх зробив американському виданню The New York Times. Верховна Рада проголосувала за земльну реформу у першому читанні. Ринок землі має запрацювати з 1 жовтня 2020 року.

Також у випуску:

У італійському місці Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, він сягнув майже двох метрів.

У Харкові медики рятують життя пораненого на передовій командира 128-ї бригади Євгена Коростильова. Його вже прооперували. Комбригу довелося ампутувати ліву стопу та праву ногу до гомілки.

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував звільнити директора державного бюро розслідувань Романа Трубу, його заступників і переобрати нових на конкурсі за участі міжнародних експертів