Итоговый выпуск новостей на 18:00: Новые случаи коронавируса. Контроль карантина

В итоговом выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 18:00 еще 13 случаев коронавируса сегодня обнаружили в Черновицкой области. Почти все – в селе Колинковцы. Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов и банки.

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Новый министр развития экономики Игорь Петрашко дополнил свою декларацию. Поэтому в прошлом году он получил свыше 13 миллионов гривен зарплаты в агрохолдинге олигарха Олега Бахматюка.

Украинских военных на передовой начали тестировать на коронавирус системами с полимеразной цепной реакцией. Их на фронт передал фонд Вернись живым.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении люстрированного Сергея Юлдашева прокурором столицы.