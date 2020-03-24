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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Итоговый выпуск новостей на 18:00: Новые случаи коронавируса. Контроль карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 18:00 еще 13 случаев коронавируса сегодня обнаружили в Черновицкой области. Почти все – в селе Колинковцы. Для контроля украинцев на карантине могут привлечь мобильных операторов и банки.

      Также в выпуске:

      Новый министр развития экономики Игорь Петрашко дополнил свою декларацию. Поэтому в прошлом году он получил свыше 13 миллионов гривен зарплаты в агрохолдинге олигарха Олега Бахматюка.

      Украинских военных на передовой начали тестировать на коронавирус системами с полимеразной цепной реакцией. Их на фронт передал фонд Вернись живым.

      Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении люстрированного Сергея Юлдашева прокурором столицы.

       

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      Теги: Коронавирус в Украине Выпуск новостей
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