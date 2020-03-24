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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Підсумковий випуск новин за 18:00: Нові випадки коронавірусу. Контроль карантину

      Випуск новин -

      У підсумковий випуску новин за 24 березня станом на 18:00 – ще 13 випадків коронавірусу сьогодні виявили у Чернівецькій області. Майже усі – в селі Колінківці. Для контролю українців на карантині можуть залучити мобільних операторів та банки.

      Також у випуску:

      Новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. Відтак минулого року він отримав понад 13 мільйонів гривень зарплати в агрохолдингу олігарха Олега Бахматюка.

      Українських військових на передовій почали тестувати на коронавірус системами з полімеразною ланцюговою реакцією. Їх на фронт передав фонд Повернись живим.

      Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення люстрованого Сергія Юлдашева прокурором столиці.

       

      У Росії зафіксували майже 500 випадків зараження коронавірусом
      сьогодні
      Теги: Коронавірус в Україні Випуск новин
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