Підсумковий випуск новин за 18:00: Нові випадки коронавірусу. Контроль карантину

У підсумковий випуску новин за 24 березня станом на 18:00 – ще 13 випадків коронавірусу сьогодні виявили у Чернівецькій області. Майже усі – в селі Колінківці. Для контролю українців на карантині можуть залучити мобільних операторів та банки.

Також у випуску: Новий міністр розвитку економіки Ігор Петрашко доповнив свою декларацію. Відтак минулого року він отримав понад 13 мільйонів гривень зарплати в агрохолдингу олігарха Олега Бахматюка. Українських військових на передовій почали тестувати на коронавірус системами з полімеразною ланцюговою реакцією. Їх на фронт передав фонд Повернись живим. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення люстрованого Сергія Юлдашева прокурором столиці.