Итоговый выпуск новостей на 18: 00: нарушение режима тишины. Украинские ПЦР-тесты

В итоговом выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 18:00 – в результате вражеских обстрелов 2 украинских военных получили ранения. В общем сегодня боевики 6 раз нарушали режим тишины. Впервые Украина получила 200 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства. Уже на этих выходных их отвезут в лаборатории разных городов, чтобы как можно больше людей протестовать на COVID-19.

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Рада отменила "штрафные баллы" за нарушение правил дорожного движения. Зато штрафы отныне надо платить после видеофиксации.

Россия продолжает вооружать оккупантов на Донбассе. Только за этот месяц на неподконтрольную территорию Украины въехали 30 грузовиков с боеприпасами. В общем доставили 20 единиц бронированной техники, военного оружия и 5 тысяч литров топлива.

Путин упростил получение российского гражданства. Документ предусматривает получение российского паспорта без отказа от предыдущего.

Пожар в Успенском мужском монастыре в Одессе квалифицируют как поджог.

Рада разблокировала изменения в регламент, которые ускорят принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта. Сегодня депутаты отклонили все 4 постановления, которыми должны были отменить эти изменения.