Підсумковий випуск новин за 18:00: Порушення режиму тиші. Українські ПЛР-тести

У підсумковому випуску новин за 24 квітня станом на 18:00 – внаслідок ворожих обстрілів 2 українських військових отримали поранення. Загалом сьогодні бойовики 6 разів порушували режим тиші. Вперше Україна отримала 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Вже на цих вихідних їх відвезуть в лабораторії різних міст, аби якомога більше людей протестувати на COVID-19.

Також у випуску:

Рада скасувала "штрафні бали" за порушення правил дорожнього руху. Натомість штрафи відтепер треба сплачувати після відеофіксації.

Росія продовжує озброювати окупантів на Донбасі. Тільки за цей місяць на непідконтрольну територію України заїхало 30 вантажівок з боєприпасами. Загалом доставили 20 одиниць броньованої техніки, військового озброєння та 5 тисяч літрів пального.

Путін спростив отримання російського громадянства. Документ передбачає отримання російського паспорта без відмови від попереднього.

Пожежу в Успенському чоловічому монастирі в Одесі кваліфікують як підпал.

Рада розблокувала зміни до регламенту, які пришвидшать ухвалення так званого "антиколомойського" законопроєкту. Сьогодні депутати відхилили всі 4 постанови, якими мали скасувати ці зміни.